Premier League: Πάτησε κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι (0-1)

Κορυφώνεται το ενδιαφέρον στη Premier League, καθώς οδηγούμαστε σε ένα απίθανο φινάλε με μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου!

Μετά τη μεγάλη νίκη των Πολιτών με 2-1 κόντρα στους κανονιέρηδες, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα και πάτησε -έστω προσωρινά- κορυφή, επικρατώντας χωρίς προβλήματα της Μπέρνλι με 1-0 στην 34η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η λύση ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Έρλινγκ Χάλαντ να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ντουμπράβκα, δίνοντας από νωρίς ηρεμία στην ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες να πετύχουν και 2ο γκολ, δεν δέχτηκαν ιδιαίτερη πίεση από την (σχεδόν) υποβιβασμένη Μπέρνλι και αύξησαν ακόμα περισσότερο την πίεση στην Άρσεναλ, χωρίς καν να δώσουν ακόμα το χρωστούμενο τους ματς απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Λιντς και ο Λόνγκσταφ σόκαραν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα τη Μπόρνμουθ. Ο Ραγιάν φάνηκε να δίνει τη νίκη στα κεράσια στο 86', η... βολίδα του πρώην χαφ της Νότιγχαμ όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά το ακυρωμένο γκολ του Εβανίλσον μοίρασαν τους βαθμούς στο Βαϊτάλιτι. Ο Κρούπι άνοιξε το σκορ στο 60', το αυτογκόλ του Χιλ είχε φέρει προσωρινά σε ισορροπία το ματς οκτώ λεπτά αργότερα.

Ονειρεύεται ακόμα Ευρώπη η Μπόρνμουθ, απομακρύνεται από την ζώνη του υποβιβασμού η Λιντς.

