JP Morgan: Αναβαθμίζει την Ελλάδα - Προσβλέπει σε εισροές κεφαλαίων 1 δις δολαρίων από Σεπτέμβριο

Την επενδυτική της σύσταση για την Ελλάδα αναβάθμισε η JP Morgan σε «overweight» από «neutral», επικαλούμενη τις σημαντικές εισροές που αναμένεται να προκύψουν από την ένταξη ελληνικών μετοχών στον ευρωπαϊκό δείκτη Euro STOXX αργότερα μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο, η αναδιάρθρωση των δεικτών στις 18 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην είσοδο ελληνικών τίτλων στον Euro STOXX, δημιουργώντας παθητικές και ενεργητικές εισροές κεφαλαίων που υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η JP Morgan αναβάθμισε και τη συνολική στάση της για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (CEEMEA).

Η JP Morgan εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μοναδική θέση, καθώς για περίπου οκτώ μήνες θα παραμείνει στον δείκτη MSCI Emerging Markets, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχει σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό δείκτη. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργεί τη δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων τόσο από επενδυτές που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές όσο και από χαρτοφυλάκια που ακολουθούν τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Η έκθεση υπογραμμίζει ακόμη ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της μετά την κρίση χρέους, με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων διάσωσης και τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στην ίδια κατεύθυνση, υπενθυμίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της MSCI ότι σχεδιάζει να επαναταξινομήσει την Ελλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές το 2027, εξέλιξη που αποτελεί ακόμη μία αναγνώριση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ανάκαμψης της χώρας.

Παρά τη σημαντική άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο έχει υπερτριπλασιάσει την αξία του από το 2021 και κατέγραψε πέρυσι την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 2019, η JP Morgan σημειώνει ότι οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των υπόλοιπων αναδυόμενων αγορών. Συγκεκριμένα, διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 10,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, έναντι 11,3 φορές για τον μέσο όρο των αναδυόμενων αγορών.

Yποστηρικτικό το πολιτικό περιβάλλον

H JP Morgan επισημαίνει ότι το πολιτικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό για τις αγορές, καθώς θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι το φαβορί για την επικράτηση στις επόμενες εκλογές, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σταθερής οικονομικής πολιτικής.

Η ένταξη 4 συστημικών τραπεζών στον Eurostoxx

Ο οίκος εκτιμά ότι στον Euro STOXX θα ενταχθούν οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες -Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank , οι οποίες έχουν αφήσει πίσω τους την περίοδο της ανακεφαλαιοποίησης, έχουν επιστρέψει πλήρως σε ιδιωτικά χέρια και έχουν επανεκκινήσει τη διανομή μερισμάτων.