Με τοπικές βροχές και καταιγίδες το σκηνικό του καιρού - Το Σάββατο η πιο «δύσκολη» μέρα

Η αστάθεια θα ενταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο (23-24/5), επηρεάζοντας όχι μόνο τα ηπειρωτικά αλλά ειδικά το Σάββατο και τα νησιά του Αιγαίου, με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι.

Το Σάββατο, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ μπόρες αναμένονται και στην ανατολική Στερεά, το βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ αναμένεται και χαλάζι κυρίως στη βόρεια χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 2-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση στην ανατολική και νότια χώρα δε θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 21-23, ενώ στη δυτική και βόρεια θα φτάσει τους 25-28οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές το πρωί και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Εξασθένηση φαινομένων από το βράδυ της Κυριακής

Την Κυριακή, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη δυτική και βόρεια χώρα με χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Τη επόμενη εβδομάδα, αν και θα συνεχιστεί η αστάθεια σταδιακά θα περιοριστεί και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.