Καιρός «ασανσέρ»: Έντονες εναλλαγές με ζέστη, βροχές και αστάθεια

Εντείνεται η αστάθεια την Παρασκευή (22/5) και το Σαββατοκύριακο (23-24/5) με πιο γενικευμένα φαινόμενα με καταιγίδες, χαλάζι και κατά τόπους έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Την Παρασκευή, το πρωί θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, πιο αυξημένες στα βορειοανατολικά, οπότε και στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις ιδίως στην κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Μπόρες και καταιγίδες θα σημειωθούν και στο εσωτερικό της Κρήτης, ενώ τοπικές βροχές και στα νησιά του Αιγαίου, αλλά πιο μεμονωμένα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24-26 και τοπικά τους 27-28, εκτός από τη Θράκη που δε θα ξεπεράσει τους 20-23οC.

Βροχερό το βράδυ στην Αττική

την Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν κυρίως στα νότια τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-26 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, που θα αυξηθούν και από αργά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 oC, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Το Σάββατο αναμένεται περισσότερη συννεφιά, με γενικευμένες βροχές και καταιγίδες και στα ηπειρωτικά, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ και την Κυριακή παρά το ότι θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας η αστάθεια θα διατηρηθεί.