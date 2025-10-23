Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές αλλά με άνοδο της θερμοκρασίας - Πότε βελτιώνεται

Με βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη 23/10 πριν την «καλοκαιρινή» ανάπαυλα που αναμένεται να επικρατήσει από την Παρασκευή 24/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού

Στην Αττική, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή αύξηση και να κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει και θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.\

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 24/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 25/10

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 26/10

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα 27/10

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.