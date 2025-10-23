Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την 28η Οκτωβρίου - Οι εκτιμήσεις Κολυδά και Τσατραφύλλια

Καλοκαιρία θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή παράδοση για το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου». Ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, ωστόσο, το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές, η έκταση των οποίων δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το κύμα βροχοπτώσεων θα επηρεάσει τη χώρα τη νύχτα της Δευτέρας (27/10) προς Τρίτη (28/10), με αποτέλεσμα η παρέλαση -που γίνεται στη Θεσσαλονίκη- να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα.

«Μετά το πέρασμα του ψυχρού μετώπου από τα Βόρεια προς τα Νοτιοανατολικά τη Δευτέρα προς Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Η παρέλαση θα γίνει χωρίς προβλήματα», τονίζει ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ στην ανάρτησή του.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 23, 2025

Από την πλευρά του, o Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για «τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές».

«Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίω μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο.

Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25.

Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες», αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του στα social media.