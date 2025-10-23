Η κακοκαιρία «χτύπησε» Μεσολόγγι, Αιτωλικό - Απεγκλωβισμός παιδιού από πλημμυρισμένο σπίτι

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Μεσολόγγι στο Μεσολόγγι από το πέρασμα της κακοκαιρίας που πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης την δυτική Ελλάδα. Η βροχόπτωση ήταν έντονη με αποτέλεσμα σε σημεία της πόλης να έχει καλυφθεί από νερό το οδόστρωμα.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι - όπως αναφέρει το aixmi-news - ο χώρος μπροστά από το Δημαρχείο έχει πλημμυρίσει και απαγορεύτηκε η διέλευση των οχημάτων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Αιτωλικό, καθώς και η σημερινή βροχή προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και δρόμους.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις από πολίτες, όμως οι δυνάμεις της δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα τα αιτήματα των πολιτών. Πάντως, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσα σε τόνους νερού. Είναι ενδεικτικό το περιστατικό στο κέντρο της πόλης, όπου βγαίνουν από ένα πλημμυρισμένο σπίτι, κουβαλώντας στους ώμους τους ένα μικρό παιδί!

Προβλήματα στην Πάρο

Η κακοκαιρία έπληξε έντονα και την Πάρο. Βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα έπεσε στην ανατολική πλευρά του νησιού το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Το φαινόμενο, αν και διήρκεσε για περίπου 15 λεπτά, ο υετός που καταγράφηκε στο νησί ήταν 15 χιλιοστά, σε μόλις ένα τέταρτο της ώρας!



Είναι χαρακτηριστικές οι εκείνες στο βίντεο του Psts.gr:

Ζημιές στη Μεσσηνία

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε αργά το βράδυ της Τετάρτης (22/10) περιοχές της Μεσσηνίας, προκάλεσε σκηνικό καταστροφής. Ειδικά, στον Δήμο Τριφυλίας καταγράφονται σοβαρές ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης στο mesogeiostv.



Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 22/10 κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ τις πρώτες απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως την Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο.

Έως τις 17:45 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς (75 χιλιοστά).

Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης έως τις 17:45 της Τετάρτης 22/10 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.