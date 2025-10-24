Καιρός: Ξεκινά μίνι... καλοκαιράκι με 27άρια - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Υποχωρεί προσωρινά το φθινόπωρο και στη θέση του έρχεται το «μικρό καλοκαιράκι» που θα επικρατήσει το Σαββατοκύριακο με άνοδο της θερμοκρασίας που θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ στην καθημερινή της πρόβλεψη, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

Στην Αττική, θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα σταφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και κατά τόπους έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και βαθμιαία στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη 26, κατά τόπους 27 βαθμούς Κελσίου.

NΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Aνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 25/10

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 26/10

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα 27/10

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.



Ο καιρός την Τρίτη 28/10

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.