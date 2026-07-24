Καλλιθέα: Τυφλή η έγκυος που ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της και έχασε το έμβρυο

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 38χρονης εγκύου από τον πρώην σύντροφό της στην Καλλιθέα, καθώς η άτυχη γυναίκα είναι και τυφλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 38χρονη, η οποία είναι τυφλή και βρισκόταν στον έκτο προς έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της (6,5 μηνών), προσήλθε κατά την εφημερία στο νοσοκομείο την Τετάρτη 22/7 συνοδευόμενη από τη θεία της και μία συνταξιούχο νοσηλεύτρια.

Η γυναίκα είχε πέσει θύμα άγριας κακοποίησης από άνδρα με τον οποίο συζούσε, χωρίς να είναι σύζυγοί. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκε σοβαρά και το έμβρυο, ένα κοριτσάκι.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα καισαρική τομή, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει και κατέληξε.

Η 38χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ είναι απαρηγόρητη μετά την απώλεια του παιδιού της.

Πώς συνέβη η αδιανόητη επίθεση

Όλα συνέβησαν στις 22:30 το βράδυ της περασμένης Τρίτης (21/7) σε ένα διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Εκεί διαμένει η 37χρονη πρώην σύντροφος του δράστης, η οποία έκανε το λάθος να του ανοίξει την πόρτα όταν εμφανίστηκε στο κατώφλι της.

Για περίπου δύο ώρες, ο 28χρονος έμεινε στο σπίτι της και την έβριζε, την απειλούσε, τη χτυπούσε με μανία γρονθοκοπώντας την στο πρόσωπο, το σώμα και την κοιλιά. Μάλιστα κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να την πετάξει στο έδαφος και να την πατήσει με το πόδι του ενώ γνώριζε ότι ήταν έγκυος.

Μετά από περίπου δύο ώρες το μαρτύριο της γυναίκας έληξε καθώς ο 28χρονος αποχώρησε, με την 37χρονη να ζητά βοήθεια και να μεταφέρεται άγρια χτυπημένη στο Αττικό νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να υποβληθεί αμέσως σε καισαρική για να αφαιρεθεί το νεκρό πλέον έμβρυο. Για το απίστευτο αυτό περιστατικό έχει επιληφθεί το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Καλλιθέας, ενώ εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του 28χρονου.

Καλλιθέα: «Είδα τα περιπολικά και το ασθενοφόρο» λέει για τον άγριο ξυλοδαρμό της εγκύου από τον σύντροφο της. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος. pic.twitter.com/BGJ8t7SVv8 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 24, 2026

Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

Τελικά ο δράστης της αδιανόητης αυτής επίθεσης συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην Πλατεία Ασωμάτων στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Η αρχική δικογραφία κάνει λόγο για ενδοοικογενειακή βία, βαριές σωματικές βλάβες, διακοπή κύησης και άλλα αδικήματα, ενώ κατά πληροφορίες του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 28χρονος κρατείται και έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (28/7).