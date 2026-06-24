«Καρφί» Αβραμόπουλου για Χρυσοχοϊδη: «Είχε το ένταλμα στο συρτάρι του» - Η αιχμηρή απάντηση

Το έριξε το «καρφί» για τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τελικά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως ο υπουργός είχε στο συρτάρι του για «2 - 3 ημέρες» το ένταλμα από τις Βρυξέλλες αλλά εκείνος ενημέρωση δεν είχε.

«Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε αλλά εγώ δεν ήξερα τίποτα» είπε ο κ. Αβραμόπουλος.

Δε πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες και το πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απάντησαν, εμμέσως, στον κ. Αβραμόπουλο πως το ένταλμα διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα και η αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε άλλη αντίστοιχη περίπτωση.

«Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης» σημείωναν χαρακτηριστικά.

Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν χαρακτηριστικά:

Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).



Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.



Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών.