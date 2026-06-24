Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: «Όταν μας καλούν οι αρχές, πάμε»

Αποστάσεις από τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου απέναντι στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παίρνει η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά ευθέως στις καταγγελίες περί καθυστέρησης στη διαχείριση του ευρωπαϊκού εντάλματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο OPEN, ξεκαθάρισε ότι η προβλεπόμενη διαδικασία τηρήθηκε χωρίς παρεκκλίσεις, τονίζοντας ότι το ένταλμα διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη μέσα σε ένα 24ωρο και πως δεν υπήρξε καμία δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του πρώην επιτρόπου ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη γνώριζε και δεν τον ενημέρωσε εγκαίρως, ο Μαρινάκης υποστήριξε ότι το Μέγαρο Μαξίμου άρχισε να ενημερώνεται σταδιακά, μέσα από πληροφορίες που κυκλοφορούσαν ήδη από τις Βρυξέλλες, ενώ, όπως είπε, συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με τον κ. Αβραμόπουλο προκειμένου να διαπιστωθεί αν γνώριζε κάτι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δύο κλήσεις των βελγικών αρχών προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, σημειώνοντας πως όταν οι δικαστικές αρχές καλούν κάποιον, η παρουσία του είναι αυτονόητη, ανεξαρτήτως της προσωπικής του εκτίμησης για την υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον, ο Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η σύνθεση των ψηφοδελτίων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη.