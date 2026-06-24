Αβραμόπουλος: «Με το 'κερατάδες' αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς»

Διευκρινίσεις για το «κερατάδες», που ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με παρέμβασή του στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς, αλλά στους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς στο Βέλγιο, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του για το Qatargate.

Ειδικότερα, ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος στην παρέμβασή του τόνισε: «Το πρωί αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους "κερατάδες" οι οποίοι μας βάζουν σε αυτή την περιπέτεια, σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο, κατ' επανάληψη έχω πει ότι τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Μιλάω, λοιπόν, για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνονται και έρευνες από ό,τι μαθαίνω στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται έφτιαξαν αυτό το ένταλμα -όπως το λένε-, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς».

«Γι' αυτό κι εγώ όταν έκανα δήλωση, είπα ότι εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, θα το κάνω με μεγάλη χαρά να παραιτηθώ της ασυλίας μου. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα, κάνω τη διευκρίνιση για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις», είπε καταλήγοντας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.