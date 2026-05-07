Καθηγητής στη Γαλλία κατηγορείται ότι έφτιαξε... «Νόμπελ» για να το απονείμει στον εαυτό του

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο έχει προκαλέσει σάλο στη Γαλλία, καθώς πανεπιστημιακός καθηγητής κατηγορείται ότι δημιούργησε ένα ψεύτικο διεθνές βραβείο τύπου «Νόμπελ», το οποίο στη συνέχεια απένειμε στον ίδιο του τον εαυτό.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Florent Montaclair, ο οποίος ερευνάται πλέον για πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, απάτη και αντιποίηση ιδιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι γαλλικές αρχές κάνουν λόγο για μια «γιγαντιαία φάρσα» που στήθηκε επί χρόνια και εξαπάτησε ακόμη και ακαδημαϊκούς κύκλους διεθνούς κύρους.

Η λαμπερή τελετή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση

Η υπόθεση ξεκίνησε να τραβά την προσοχή το 2016, όταν διοργανώθηκε επίσημη τελετή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση παρουσία βραβευμένων με Νόμπελ, πρώην υπουργών, βουλευτών και διακεκριμένων επιστημόνων.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο Montaclair, ο οποίος τιμήθηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας» από μια υποτιθέμενη «Διεθνή Εταιρεία Φιλολογίας».

Στους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε ότι το βραβείο είχε απονεμηθεί στο παρελθόν ακόμη και στον διάσημο Ιταλό συγγραφέα και σημειολόγο Ουμπέρτο Έκο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ούτε η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας» υπήρξε ποτέ, ούτε και το αμερικανικό πανεπιστήμιο με το οποίο παρουσιαζόταν ότι συνδεόταν.

This is quite the defence: “In his view, the medal is not a forgery. A forgery implies that there is a genuine medal. As the genuine philology medal does not exist, his medal cannot be a forgery.” https://t.co/OzIy9d3F1c — Dr Francis Young (@DrFrancisYoung) May 7, 2026

Το «πανεπιστήμιο» που οδηγούσε σε... κοσμηματοπωλείο

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το πανεπιστήμιο υπήρχε μόνο διαδικτυακά, ενώ η διεύθυνσή του στις ΗΠΑ οδηγούσε σε... κοσμηματοπωλείο.

Το ίδιο το μετάλλιο, το οποίο παρουσιαζόταν ως ακαδημαϊκή διάκριση αντίστοιχη των Νόμπελ, είχε αγοραστεί από κοσμηματοπώλη στο Παρίσι έναντι 250 ευρώ.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι ο Montaclair δημιούργησε ο ίδιος το βραβείο, τις ιστοσελίδες και ολόκληρο τον μηχανισμό γύρω από τη διάκριση.

Ο εισαγγελέας Paul-Édouard Lallois δήλωσε ότι οι ερευνητές πέρασαν μήνες προσπαθώντας να ξετυλίξουν «έναν ιστό από ψέματα».

«Ήταν μια τεράστια φάρσα. Θα μπορούσε να γίνει ταινία ή τηλεοπτική σειρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βραβείο πήρε ακόμη και ο Νόαμ Τσόμσκι

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν αποκαλύφθηκε ότι το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε αργότερα και στον διάσημο Αμερικανό διανοούμενο Νόαμ Τσόμσκι.

Ο Τσόμσκι ταξίδεψε μάλιστα στο Παρίσι για να παραλάβει τη διάκριση μπροστά σε περίπου 200 άτομα.

Η υπόθεση άρχισε να καταρρέει το 2018, όταν ο Montaclair αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στον Ρουμάνο ακαδημαϊκό Eugen Simion.

Ρουμάνοι δημοσιογράφοι από το μέσο Scena9 ερεύνησαν το παρασκήνιο και διαπίστωσαν ότι τόσο το «πανεπιστήμιο» όσο και η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας» υπήρχαν μόνο μέσω ιστοσελίδων που είχαν δημιουργηθεί και φιλοξενούνταν στη Γαλλία.

Το δημοσίευμά τους είχε τίτλο: «Το ψεύτικο Νόμπελ που εξαπάτησε τη Ρουμανική Ακαδημία».

Η έρευνα για πλαστά διπλώματα και προαγωγές

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Montaclair φέρεται να χρησιμοποίησε το ψεύτικο μετάλλιο αλλά και ένα αμφιλεγόμενο «διδακτορικό» από το ίδιο αμερικανικό πανεπιστήμιο για να πετύχει επαγγελματική προαγωγή και αύξηση μισθού.

Μέχρι το 2015, ο καθηγητής θεωρούνταν σχετικά άγνωστος στον ακαδημαϊκό χώρο και στον ελεύθερο χρόνο του έγραφε βιβλία φαντασίας - πολλά από αυτά με θέμα τους βρικόλακες.

Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του τον Φεβρουάριο, ο ίδιος φέρεται να απάντησε αμέσως: «Υποθέτω ότι είστε εδώ για το μετάλλιο».

Ο Montaclair παραδέχθηκε ότι παρήγγειλε το μετάλλιο και δημιούργησε ορισμένες ιστοσελίδες, ωστόσο αρνείται ότι διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η υπερασπιστική του γραμμή είναι ότι το μετάλλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί πλαστό, επειδή δεν υπήρξε ποτέ αυθεντικό αντίστοιχο βραβείο.

«Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα μετάλλιο», σχολίασε σκωπτικά ο εισαγγελέας. «Μπορείτε να παραγγείλετε online το "βραβείο καλύτερου δημοσιογράφου της Γαλλίας", σε χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο, να το απονείμετε στον εαυτό σας και να οργανώσετε μια μικρή τελετή στο σπίτι σας».