Καύσωνας στη Βρετανία: Ο καταϊδρωμένος Κάρολος και ο… ανεμιστήρας που έγινε viral

Παρά τις θερμοκρασίες-ρεκόρ που πλήττουν τη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες και την αποπνικτική ζέστη, ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε κανονικά τις δημόσιες υποχρεώσεις του, καταφεύγοντας όμως σε μια ιδιαίτερα απλή λύση για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα.

Ο μονάρχης έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας για το Κλίμα του Λονδίνου, όπου αναφέρθηκε στις ακραίες καιρικές συνθήκες που βιώνει η χώρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ωστόσο, ζήτησε από συνεργάτη του κάτι που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να δροσιστεί.

Η απάντηση ήρθε με έναν φορητό ανεμιστήρα.

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Σε φωτογραφίες από τη δεξίωση στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, ο αντιναύαρχος Σερ Τόνι Τζόνστον-Μπερτ, επικεφαλής του Οίκου του Μονάρχη, διακρίνεται να χρησιμοποιεί έναν μικρό ανεμιστήρα με μπαταρία για να ανακουφίσει τον βασιλιά, την ώρα που εκείνος συνομιλούσε με τους καλεσμένους.

Παρότι είχαν τοποθετηθεί ανεμιστήρες σε διάφορα σημεία του παλατιού, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες — που ξεπέρασαν τα συνηθισμένα επίπεδα για τη Βρετανία — φαίνεται πως έκαναν την προσπάθεια περιορισμένης αποτελεσματικότητας.

Ο βασιλιάς Κάρολος, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, συνέχισε την παρουσία του στην εκδήλωση, αν και οι εικόνες του να σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπό του γρήγορα έγιναν viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Μια στιγμή που, πέρα από το πρωτόκολλο και τη βασιλική εικόνα, έδειξε και την πιο ανθρώπινη πλευρά ενός μονάρχη απέναντι σε έναν ακραίο καύσωνα.