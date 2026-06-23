Ακραίος καύσωνας στην Ευρώπη: Σύσκεψη μετά τους νεκρούς στη Γαλλία - Έκλεισε πυρηνικός αντιδραστήρας

Συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη το ακραίο κύμα καύσωνα, που αποδεικνύεται φονικός στη Γαλλία με δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να εντοπίζονται νεκρά στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στο Καρπεντράς χθες Δευτέρα (22/6).

«Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά υπερτερεί η θεωρία του καύσωνα», δήλωσε η τοπική εισαγγελέας.

Συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 18 άνθρωποι από αίτια που σχετίζονται με τον καύσωνα. Ειδικότερα, τρεις ηλικιωμένοι, ηλικίας μεταξύ 80 και 95 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Μπορντό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ως αποτέλεσμα προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από τις ακραίες θερμοκρασίες, δήλωσε αξιωματούχος. Δεκατρείς ακόμη άνθρωποι πνίγηκαν σε ατυχήματα σε πισίνες και θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, σε περισσότερα από τα μισά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια ανθρώπους.

Φωτό: Reuters

Μια έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης υπό τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνύ είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη, όπως δήλωσε συνεργάτης του.

Περισσότερα από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει λόγω της ζέστης. Από τον καύσωνα επηρεάστηκε και η λειτουργία ενός πυρηνικού σταθμού κοντά στην Τουλούζη, με τους υπεύθυνους να θέτουν εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα επειδή το νερό ψύξης που αντλήθηκε από ένα κοντινό ποτάμι είχε θερμανθεί υπερβολικά.

Φωτό: Reuters

Οι συνθήκες στη Γαλλία είναι πρωτοφανείς, με την χώρα να πλήττεται από έναν από τους πιο ισχυρούς καύσωνες στην ιστορία των μετεωρολογικών της δεδομένων. Χθες 341 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, ενώ 73 σταθμοί έσπασαν το ρεκόρ όλων των εποχών. Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στην περιοχή Λε Μπλαν στα κεντροδυτικά ηπειρωτικά με 44,3 βαθμούς Κελσίου.

Ρεκόρ Ιουνίου στη Βρετανία

Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σπάνιες κόκκινες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί για ακραίες θεμοκρασίες στη χώρα, που αναμένεται να αγγίξουν επίπεδα ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο αυτή την εβδομάδα.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι ο καύσωνας θα μπορούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ξεπερνώντας το ρεκόρ Ιουνίου που είχε σημειωθεί το 1976 κατά αρκετούς βαθμούς, καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τις επιπτώσεις ενός «θόλου θερμότητας» (heat-dome) που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη δυτική Ευρώπη.

Οι συνθήκες καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνοδεύονται από υψηλή υγρασία και πολύ θερμές νύχτες, γεγονός που θα δυσκολέψει την ολονύχτια ανάκαμψη των ανθρώπων, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

Ασφυκτική ζέστη σε Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία

Η Ιταλία εξέδωσε τη Δευτέρα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 12 πόλεις.

Στο Σαν Σεμπαστιάν, στον παραδοσιακά πιο δροσερό βορρά της Ισπανίας, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου μέγεθος υπερδιπλάσιο από τον ιστορικό μέσο όρο της πόλης για τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Κλίματος του Reuters. Συνολικά στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ήταν 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό για αυτήν την εποχή του χρόνου, και περισσότερο από 10 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες βόρειες περιοχές, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Φωτό: Reuters

Ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να διαρκέσει μια εβδομάδα με θερμοκρασίες που θα είναι «οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», προειδοποίησε ο επικεφαλής προγνώσεων του μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.

Στη Γερμανία σημειώθηκε έξαρση στα θανατηφόρα ατυχήματα από πνιγμό, με τις αρχές να αναφέρουν πέντε θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σε αρκετούς επιβάτες που παρουσίασαν δυσφορία λόγω της ζέστης παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης την προηγούμενη ημέρα, αφού το αεροπλάνο τους καθηλώθηκε για περισσότερο από μία ώρα στην πίστα πριν από την απογείωση.