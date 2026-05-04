Κηφισιά: Βίντεο με τον ντελιβερά που πετούσε πέτρες σε περαστικούς - Έχει τραυματίσει 6 άτομα

Βίντεο που καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά από επίθεση 28χρονου ντελιβερά με πέτρες στην Κηφισιά βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να επιτίθετο σε ανυποψίαστους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, εκτοξεύοντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις σε βάρος πέντε γυναικών και ενός άνδρα.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοΐου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, με σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και έντονο αιμάτωμα στη γνάθο, εικόνα που καταδεικνύει τη σφοδρότητα των επιθέσεων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος δράστης είναι 28χρονος αλλοδαπός, εργαζόμενος ως διανομέας στην περιοχή. Φορώντας κράνος, φέρεται να πραγματοποιούσε τις επιθέσεις χωρίς εμφανές κίνητρο, καθώς σε καμία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις δεν υπήρξε απόπειρα ληστείας.

Σύλληψη και έρευνα για το πλήρες εύρος της δράσης

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ αναγνωρίστηκε από τα θύματα, στοιχείο που ενισχύει τη δικογραφία σε βάρος του. Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της δράσης του και να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται σε περισσότερα περιστατικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, με την αστυνομία να καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να καταγγέλλουν άμεσα οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.