Για κακούργημα και 5 πλημμελήματα κατηγορείται ο ντελιβεράς που τραυμάτιζε γυναίκες με πέτρες

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου διανομέα με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε έξι γυναίκες πετώντας τους πέτρες, στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη σε βάρος του αφορά:

βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη (κακούργημα),

επικίνδυνη σωματική βλάβη,

επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου,

οπλοφορία,

οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Έστειλε 4 γυναίκες στο νοσοκομείο - Μεταξύ αυτών μία ανήλικη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, από την ΕΛΑΣ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του 28χρονου σε συνολικά 8 συμβάντα τις τελευταίες 15 ημέρες.

Πρόκειται για 6 επιθέσεις κατά προσώπων και δύο φθορές σε ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ ανάμεσα στα θύματά του είναι και μία ανήλικη κοπέλα, στην οποία επιτέθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου, πετώντας της πέτρα στην περιοχή της Εκάλης. Η κοπέλα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Χρησιμοποιώντας μία μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, έχοντας ένα κουτί ντελίβερι στην πίσω πλευρά του και λευκό κράνος, ο 28χρονος Πακιστανός σημάδευε με πέτρα τα υποψήφια θύματα του στο κεφάλι και το στήθος. Σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις τα θύματά του χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια από ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.

Το πρωί της Τρίτης (5/5) ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να του ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ αμέσως μετά μετέβη στον ανακριτή για να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.