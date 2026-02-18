Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα πρότυπο του δόγματος Τραμπ «ειρήνη μέσω της ισχύος»

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρουσίασε τη χώρα ως «απαραίτητο σύμμαχο» της Ουάσιγκτον και ως κρίσιμο πυλώνα της στρατηγικής ασφάλειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Δύσης, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα ενσαρκώνει στην πράξη το δόγμα «ειρήνη μέσω της ισχύος» του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στους «Διαλόγους της Νισύρου — Bridging the East Med» στη Νίσυρο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, μέσω των αυξημένων αμυντικών δαπανών, της ναυτικής της ισχύος και της πολιτικής σταθερότητας, αποτελεί ζωτικό στρατηγικό εταίρο ικανό να αντιμετωπίσει από κοινού με τις ΗΠΑ τις προκλήσεις σε μια εύθραυστη Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδια ανέφερε ότι εργάζεται για την περαιτέρω σύσφιξη των ενεργειακών δεσμών, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και την προσέλκυση αξιόπιστων επενδύσεων, τονίζοντας πως η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής ασφάλειας στη νέα διατλαντική πραγματικότητα.

Το «σταυροδρόμι» της Ελλάδας

Σύμφωνα με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η περιοχή λειτουργεί ταυτόχρονα ως αναπτυσσόμενος εμπορικός διάδρομος και ως πεδίο πιθανών εντάσεων λόγω θαλάσσιων διαφορών, μεταναστευτικών πιέσεων και ευρύτερων απειλών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία βασισμένη σε προβλεψιμότητα, σαφείς κανόνες και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε την Ελλάδα ως ανερχόμενο ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, με καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω εισαγωγών LNG και περιφερειακών διασυνδέσεων.

Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τις συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρείες ExxonMobil και Chevron ως προϊόν στρατηγικού συντονισμού, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ότι ο λεγόμενος Κάθετος Διάδρομος μεταφέρει ενέργεια από την Ελλάδα έως την Οδησσό. Παράλληλα, ανέδειξε ως παράδειγμα αμερικανικών επενδύσεων τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τα οποία — όπως είπε — έχουν μετατραπεί σε ακμάζουσα βιομηχανική μονάδα με σημαντική συμβολή στην τοπική απασχόληση.

Εύσημα για τις αμυντικές δαπάνες - Αιχμές για Κίνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε επίσης ότι η Αθήνα έχει υπερβεί τις αμερικανικές προσδοκίες με τη δέσμευσή της για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, αναφέροντας στενή συνεργασία τόσο με τον πρωθυπουργό όσο και με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν έναν σύμμαχο που, όπως είπε, διαθέτει ανθεκτικό λαό και ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε η αναφορά της στον ανταγωνισμό με το Κίνα, δηλώνοντας ότι αποστολή της είναι να προωθεί καθημερινά τα αμερικανικά συμφέροντα και να αντισταθμίζει «πολύ επιθετικά» την κινεζική παρουσία. Αναγνώρισε ότι το Πεκίνο εκμεταλλεύτηκε την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν -όπως είπε- ήταν ο μοναδικός πλειοδότης για κρίσιμες υποδομές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σήμερα απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι για ξένες επενδύσεις.

Ως παράδειγμα ανέφερε το λιμάνι του Πειραιά, σημειώνοντας ότι η απάντηση της Δύσης μπορεί να είναι η χρηματοδότηση εναλλακτικών υποδομών που θα περιορίσουν την κινεζική επιρροή. Κλείνοντας, έκανε λόγο για μια νέα εποχή εξωτερικής πολιτικής που δίνει έμφαση όχι στη ρητορική αλλά στα απτά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως κομβικό κρίκο της αμερικανικής στρατηγικής στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.