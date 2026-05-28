Υγεία Ύπνος Ψυχική Υγεία

Κοιμήσου πριν τη μία τα ξημερώματα: Τι δείχνει νέα έρευνα για την ψυχική υγεία

Ο ύπνος μετά τη μία τα ξημερώματα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για την ψυχική σου υγεία, ανεξάρτητα από το βιολογικό σου ρολόι.

Magnific
Magnific
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η συνήθεια να μένεις ξύπνιος μέχρι αργά τη νύχτα μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα τη συνδέουν με αυξημένο κίνδυνο για την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων από το Imperial College του Λονδίνου, όσοι κοιμούνται μετά τη 1 π.μ. εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν ψυχολογικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το αν είναι από τη φύση τους «πρωινοί» ή «νυχτερινοί» τύποι. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν για ύπνο νωρίτερα έχουν συνολικά καλύτερους δείκτες ψυχικής υγείας, με λιγότερα περιστατικά άγχους, κατάθλιψης και άλλων ψυχικών ή συμπεριφορικών διαταραχών, αμφισβητώντας προηγούμενες θεωρίες που συνέδεαν κυρίως τον ύπνο με τον προσωπικό χρονότυπο.

Δες τι ακριβώς διαπίστωσαν οι ερευνητές και γιατί ο χρόνος που πέφτεις για ύπνο μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία Ύπνος Ψυχική Υγεία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader