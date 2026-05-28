Κοιμήσου πριν τη μία τα ξημερώματα: Τι δείχνει νέα έρευνα για την ψυχική υγεία

Η συνήθεια να μένεις ξύπνιος μέχρι αργά τη νύχτα μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα τη συνδέουν με αυξημένο κίνδυνο για την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων από το Imperial College του Λονδίνου, όσοι κοιμούνται μετά τη 1 π.μ. εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν ψυχολογικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το αν είναι από τη φύση τους «πρωινοί» ή «νυχτερινοί» τύποι. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν για ύπνο νωρίτερα έχουν συνολικά καλύτερους δείκτες ψυχικής υγείας, με λιγότερα περιστατικά άγχους, κατάθλιψης και άλλων ψυχικών ή συμπεριφορικών διαταραχών, αμφισβητώντας προηγούμενες θεωρίες που συνέδεαν κυρίως τον ύπνο με τον προσωπικό χρονότυπο.

Δες τι ακριβώς διαπίστωσαν οι ερευνητές και γιατί ο χρόνος που πέφτεις για ύπνο μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις.