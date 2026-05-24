Σπορ Πειραιάς Final Four Euroleague Ολυμπιακός

«Κόκκινος» πυρετός στον Πειραιά πριν τον τελικό του Ολυμπιακού

Ο Πειραιάς ζει σε ρυθμούς τελικού Euroleague, με εξέδρες, οθόνες και πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται σε κεντρικά σημεία για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακoύ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου avatar
Ευγενία Γιαννακέλου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε ρυθμούς τελικού κινείται ο Πειραιάς, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο Τ- Center για τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

@flashgrofficial

Οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται στον Πειραιά λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. 🎥 Ευγενία Γιαννακέλου

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν στηθεί εξέδρα, ηχητικά συστήματα και γιγαντοοθόνες, προκειμένου οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον αγώνα.

Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί, με το σημείο να αποτελεί βασικό πυρήνα συγκέντρωσης για τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων».

@flashgrofficial

Ο Πειραιάς προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. 🎥 Ευγενία Γιαννακέλου

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Την ίδια ώρα, πολύς κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί στο Πασαλιμάνι, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr

Ο Πειραιάς προετοιμάζεται όχι μόνο για την παρακολούθηση του τελικού, αλλά και για ενδεχόμενους πανηγυρισμούς, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Πειραιάς Final Four Euroleague Ολυμπιακός

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader