«Κόκκινος» πυρετός στον Πειραιά πριν τον τελικό του Ολυμπιακού

Σε ρυθμούς τελικού κινείται ο Πειραιάς, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο Τ- Center για τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν στηθεί εξέδρα, ηχητικά συστήματα και γιγαντοοθόνες, προκειμένου οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον αγώνα.

Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί, με το σημείο να αποτελεί βασικό πυρήνα συγκέντρωσης για τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων».

Την ίδια ώρα, πολύς κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί στο Πασαλιμάνι, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Ο Πειραιάς προετοιμάζεται όχι μόνο για την παρακολούθηση του τελικού, αλλά και για ενδεχόμενους πανηγυρισμούς, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.