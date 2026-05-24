EuroLeague Final Four 2026: Δώδεκα συλλήψεις και δεκαέξι προσαγωγές της αστυνομίας στο T-Center

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από το T-Center λίγο πριν από το τζάμπολ του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα φιλάθλων του Ολυμπιακού επιχείρησε να εισέλθει στο γήπεδο χωρίς να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισόδου, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12 συλλήψεις από τους ελέγχους στις εισόδους του ΟΑΚΑ. Ειδικότερα, εννιά άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ένα για κατοχή καπνογόνο, ένα ακόμη για αντίσταση κατά των Αρχών και ένα για πλαστή διαπίστευση. Παράλληλα, 16 φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσήχθησαν, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τα εισιτήρια εισόδου.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αυξημένη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού, ενώ οι Αρχές ξεκαθαρίζουν πως δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης των μέτρων ασφαλείας ή παράκαμψης των προβλεπόμενων ελέγχων.