Final Four: Κυνηγητό αστυνομίας με οπαδούς του Ολυμπιακού- Προσπάθησαν να μπουν με «ντου» στο στάδιο

Αναστάτωση επικράτησε σε μια από τους εισόδους του T-Center λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ όταν μεγάλη ομάδα φίλων του Ολυμπιακού προσπάθησαν να κάνουν «ντου».

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ που βρέθηκαν εκεί, όρμησαν επάνω στους οπαδούς των Πειραιωτών, επιχειρώντας να «σπάσουν» τον πυρήνα και να τους απομακρύνουν από το σημείο, δίχως να επιτρέπουν σε κανέναν να μπει δίχως εισιτήριο στο γήπεδο.

Γρήγορα το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς απομακρύνθηκε, ενώ στην είσοδο προσέλευσαν ακόμα περισσότερες διμοιρίες της Μονάδας Αποκατάστασης Τάξης, για να διασφαλιστεί πως δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη τέτοια προσπάθεια και κανένα άλλο τέτοιο επεισόδιο. Ένα σκηνικό, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναταραχή για μερικά λεπτά ενώ έγιναν και προσαγωγές.

Οι Αρχές, περίπου τρεις ώρες πριν από το παιχνίδι, προχώρησαν στην προσαγωγή τριών προσώπων, κοντά στο ποδηλατοδρόμιο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Oι δυο πρώτοι, φέρεται να υποδυόντουσαν ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου, για να περάσουν δίχως πρόβλημα τους ελέγχους. Φυσικά, δεν είχαν εισιτήριο και για αυτό δεν άργησαν να... εντοπιστούν.

Το τρίτο άτομο φαίνεται να κρατούσε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές κατά τη διάρκεια του αυστηρού σωματικού ελέγχου.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, από προελέγχους έξω από το γήπεδο έχουν γίνει 7 συλλήψεις (6 για κατοχή ναρκωτικών και μία για καπνογόνο).

👮🏻‍♂️🏟️ Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύλληψη στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ πριν τον τελικό της EuroLeague. pic.twitter.com/9sH81I0pFL — Athletiko (@athletiko_gr) May 24, 2026

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα μέτρα ασφαλείας

Στην έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) αναφέρεται: «Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».