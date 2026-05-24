EuroLeague Final Four 2026: «Χρυσό» πριμ κατάκτησης περιμένει τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00), διεκδικώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό bonus από τη EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη εξασφαλίσει 2,1 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την παρουσία τους στο Final Four του T-Center Athens, ενώ σε περίπτωση κατάκτησης της EuroLeague θα βάλουν στα ταμεία τους ακόμη 300.000 ευρώ.

Η διοργανώτρια αρχή μοιράζει συγκεκριμένα bonus στις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four, με κάθε σύλλογο να λαμβάνει αρχικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την πρόκριση στην τελική φάση.

Οι δύο ομάδες που εξασφάλισαν θέση στον μεγάλο τελικό πήραν επιπλέον 600.000 ευρώ, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό στα 2,1 εκατομμύρια. Ο αποψινός νικητής θα λάβει ακόμη 300.000 ευρώ ως bonus κατάκτησης του τροπαίου, φτάνοντας συνολικά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά από το Final Four.

Πώς διαμορφώνονται τα bonus του Final Four

Συμμετοχή στα ημιτελικά και αποκλεισμός με χαμηλότερη θέση στην regular season: 1.500.000 ευρώ

Συμμετοχή στα ημιτελικά και αποκλεισμός με υψηλότερη θέση στην regular season: 1.800.000 ευρώ

Πρόκριση στον τελικό και ήττα: 2.100.000 ευρώ

Κατάκτηση της EuroLeague: 2.400.000 ευρώ

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν αποκλειστικά τα bonus του Final Four και όχι τα συνολικά έσοδα ή τα υπόλοιπα οικονομικά κέρδη των ομάδων από τη φετινή EuroLeague.