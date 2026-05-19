Κωνσταντοπούλου: Διπλή άρση ασυλίας - Οι κότες, οι εναγκαλισμοί και η νέα επίθεση της Ζωής στο ΠΑΣΟΚ

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δυο υποθέσεις, μετά από μήνυση δικαστικών λειτουργών για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και ύστερα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Όσον αφορά στη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας υπερψηφίστηκε από 162 βουλευτές, 53 βουλευτές είπαν «όχι», ενώ 13 βουλευτές δήλωσαν «παρών». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε πάντως λόγο για «ψευδο-δικογραφία» και «στημένη άρση ασυλίας από ένα φασίστα».

Αναφορικώς με το αίτημα για άρση της ασυλίας της με αφορμή τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών - το οποίο υπερψηφίστηκε από 177 βουλευτές, 54 καταψήφισαν και 13 δήλωσαν «παρών» - η μηνυθείσα μίλησε για «δυο επίορκες δικαστικές λειτουργούς» οι οποίες «παραβίασαν το καθήκον τους» στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Υπέρ της διπλής άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το εισαγγελικό αίτημα μετά τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών ενώ δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία για τη μήνυση Γεωργιάδη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, όπως και η ΝΙΚΗ καταψήφισαν την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Απείχε από τη ψηφοφορία το ΚΚΕ. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

«Κότες», «ζούγκλες» και νέα επίθεση της Ζωής στο ΠΑΣΟΚ

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου κρύβεται. Η κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, οι βιαιοπραγίες, ο προπηλακισμός, η βιντεοσκόπηση, δεν είναι άσκηση βουλευτικών καθηκόντων. Δεν θέλουμε τα δικαστήρια να γίνουν ζούγκλα, οι συνήγοροι να κυνηγούν τους δικαστές και να τους κλείνουν στα γραφεία τους» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.

Όσον αφορά στη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση, τον είπατε "κότα", σας έκανε μήνυση, θα του κάνετε κι εσείς. Θα τα βρείτε στα δικαστήρια. Ναι, και οι…. κότες έχουν δικαιώματα», όπως είπε, με αφορμή σχετικό σχόλιο που ακούστηκε από βουλευτή.

Πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή εν προκειμένω τη στάση του στη ψηφοφορία, λέγοντας πως αυτή συνιστά «ντροπή» και της προκαλεί «θλίψη», καταγγέλλοντας πως η Χαριλάου Τρικούπη «τα βρήκε με τη ΝΔ για τις διώξεις».

«Τείνετε χείρα βοηθείας στη ΝΔ για να κάνει ανοσιουργήματα. Όταν υπάρχουν εκβιασμοί πολιτικοί κανείς δεν ξέρει ποιος καθίσταται εκβιαζόμενος, όλοι μπορούμε να υποθέτουμε τι μπορεί να συμβαίνει», σχολίασε η ίδια. Όσο για το ΚΚΕ, υποστήριξε πως η αποχή διευκολύνει τις επιδιώξεις της πλειοψηφίας, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να απαντά, λέγοντας πως «ο αντικομμουνισμός και ο αυριανισμός οδηγούν στα βράχια της αναξιοπιστίας».

Νέα ένταση με «γαλάζιους» βουλευτές και η φωτογραφία με τον… εναγκαλισμό

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτημα αναβολής της σημερινής ψηφοφορίας, καταγγέλλοντας πως κατά τη σχετική συζήτηση στην επιτροπή Δεοντολογίας δέχθηκε «κακοποιητικές συμπεριφορές» και «τραμπουκισμούς» από το προεδρείο και τους «γαλάζιους» βουλευτές. Μάλιστα υποστήριξε πως ο Βασίλης Υψηλάντης «άσκησε σωματική απειλή» εναντίον της, με το βουλευτή της ΝΔ να φωνάζει: «Ψέματα, λίγη ντροπή!». «Δείξτε ποιος είστε. Βρίστε κι άλλο!», σχολίασε η ίδια.

Εντωμεταξύ, ζήτησε να εξαιρεθεί ο Γιώργος Γεωργαντάς από την έδρα, λέγοντας πως δεν μπορεί να προεδρεύει λόγω μεροληπτικής συμπεριφοράς που επέδειξε υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη σε πρόσφατο επεισόδιο στην Ολομέλεια. Κατέθεσε δε στα πρακτικά φωτογραφίες με τους δυο άνδρες να έχουν θερμό εναγκαλισμό.

Κάντε μου πρόταση μομφής, απαντά ο Γεωργαντάς

Ο Γιώργος Γεωργαντάς πάντως την κάλεσε, εφόσον το επιθυμεί, να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του, ενώ όσον αφορά στις φωτογραφίες που κατατέθηκαν, σημείωσε πως είχε γενέθλια λίγες ημέρες πριν, γι' αυτό και του ευχήθηκε ο υπουργός Υγείας.