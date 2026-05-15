Αλαλούμ με την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου: Εντάσεις, αποχωρήσεις και απειλές για νέες μηνύσεις

Σε ένα εκρηκτικό σπιράλ αδιάκοπης έντασης εξελίχθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας για την υπόθεση της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με φόντο συνολικώς… πέντε δικογραφίες εις βάρος της οι οποίες διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

Οι τέσσερις υποθέσεις αφορούν σε μηνύσεις δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών και η πέμπτη αφορά μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την επεισοδιακή κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, κατήγγειλε τη ΝΔ για «κατάχρηση εξουσίας» και «πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση» και υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης της άρσης ασυλίας της, θέτοντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, επειδή, όπως είπε, μεταξύ άλλων, πρώτα της ήρθε η κλήτευση για τη συνεδρίαση και ύστερα ενημερώθηκε για τις δικογραφίες.

Με νέες μηνύσεις προειδοποιεί η Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γνωστοποίησε μάλιστα πως θα μηνύσει τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά για τα θέματα ακυρότητας που προέκυψαν, ενώ τον κατηγόρησε και για μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη κατά το χθεσινό επεισόδιο στην Ολομέλεια.

Ζήτησε ακόμη την εξαίρεση του Γιώργου Γεωργαντά από τη συνεδρίαση, αίτημα το οποίο ωστόσο καταψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών», πλην της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία βεβαίως υπερψήφισε.

«Από μικρή τα έχω βάλει με τη μαφία, αυτούς θα φοβηθώ;», έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους στο διάδρομο.

Τελικώς, με τις ψήφους της ΝΔ αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν και η επιτροπή να εισηγηθεί σήμερα για τις δύο εκ των πέντε δικογραφιών (τη μήνυση Γεωργιάδη και τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών), ενώ οι υπόλοιπες τρεις να συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας.

Η επιτροπή εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου - Ψήφισε μόνο η ΝΔ, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Σύσσωμη η αντιπολίτευση διαφώνησε με τη διαδικασία, καταγγέλλοντας πως πάσχει ακυρότητας, καθώς, όπως έλεγε, δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο τριήμερο για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής.

Έτσι, μετά από ένα τετράωρο «φωτιά», άπασα η αντιπολίτευση αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με την επιτροπή να εισηγείται στην Ολομέλεια, μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, να αρθεί η βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η συνέχεια θα δοθεί τη Δευτέρα στην ίδια επιτροπή που θα συνεδριάσει για τα υπόλοιπα τρία εισαγγελικά αιτήματα.