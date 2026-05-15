Συνάντηση Ιερώνυμου με Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι - «Στο πλευρό των οικογενειών των Τεμπών»
Συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών είχαν ο Αρχιεπίσκοπος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Πάνο Ρούτσι, με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών.
Στο γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Πάνο Ρούτσι.
Την υποδοχή στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής πραγματοποίησε ο Πρωτοσύγκελλος, Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης στελέχη της Εκκλησίας.
Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών και τις οικογένειες των θυμάτων.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της στάσης του Αρχιεπισκόπου, κάνοντας λόγο για «βαθιά ανθρωπιά και κοινωνική αλληλεγγύη».
«Θα είμαι στο πλευρό σας»
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τον Πάνο Ρούτσι και τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα τους.
«Θα είμαι εδώ για εσάς και στο μέλλον, για να σας στηρίξω σε ό,τι χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Εκκλησία «συμπάσχει και προσεύχεται».
Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αρχιεπίσκοπο για τη στήριξή του, αναφερόμενος παράλληλα στον αγώνα του για δικαιοσύνη και διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του παιδιού του.