Κως: Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή μετά από ανατροπή jet ski κοντά στην Αλικαρνασσό

Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό με ανατροπή jet ski στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ) της Τουρκίας, καθώς μία ανήλικη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο Γενικό Νοσοκομείο Κω. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της άτυχης ανήλικης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η ανήλικη εντοπίστηκε βορειοανατολικά της Κω από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το jet ski. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για την υποστήριξη των ερευνών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ. Ωστόσο, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.