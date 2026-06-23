Κώστας Καζάκας: Ο ρόλος του παιδεραστή και η άρνηση του να τον ενσαρκώσει «Κάτι κλωτσούσε μέσα μου»

Για τους ρόλους που έχει ενσαρκώσει και την οικογενειακή ζωή μίλησε ο Κώστας Καζάκας, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno». «Ήμουν σχεδόν 30 χρόνια στην Κύπρο και εκεί έκανα την οικογένειά μου. Πήρα τηλέφωνο την Ελισάβετ (σ.σ Κωνσταντινίδου) και ζήτησα να μου βρει ρόλο για να επιστρέψω στην Ελλάδα. Η γυναίκα μου χάρηκε με την απόφαση να επιστρέψουμε. Είμαστε μαζί 40 χρόνια. Είναι σπουδαίο να χτίσεις μια σχέση που βασίζεται σε εσωτερικά πράγματα, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο ηθοποιός παραδέχθηκε: «Ο κόσμος με ξέρει πιο πολύ σαν κωμικό ηθοποιό. Έχω παίξει και σκληρούς ρόλους. Έχω παίξει ρόλο που δεν μπορούσα, στο «Πώς έμαθα να οδηγώ», που ήταν για έναν παιδεραστή που βίαζε το ανιψάκι του. Σε αυτό το έργο ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια. Είχα τέτοια άρνηση και μονίμως είχα μια αγωνία αν θα πω τα λόγια. Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν ήταν εύκολο. Κλωτσούσε κάτι μέσα μου. Όλοι οι φίλοι μου έλεγαν ότι ήμουν πάρα πολύ καλός».