Κοζάνη: Ουρές μέσα στη ζέστη για διαβατήρια από αρνητές των νέων ταυτοτήτων

Ουρές σχηματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (29/7) έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, με δεκάδες πολίτες να περιμένουν μέσα στη ζέστη για την έκδοση διαβατηρίου, καθώς αρνούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, αρκετοί από όσους βρέθηκαν στο σημείο κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο, ενώ η αναμονή προκάλεσε προβληματισμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Από τις 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και εντός της Ζώνης Σένγκεν.

Η αλλαγή στις ταυτότητες συνδέεται με την ανάγκη συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Τα παλιά δελτία ταυτότητας δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Έτσι, οι πολίτες που θέλουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο, αναφέρει το kozanimedia.

Οι παλιές ταυτότητες, πάντως, θα συνεχίσουν να ισχύουν για διοικητικές, τραπεζικές και ιδιωτικές συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η διαδικασία για τη νέα ταυτότητα

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, επιλέγοντας την περιοχή και το αστυνομικό τμήμα που τους εξυπηρετεί.

Στην περιφέρεια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρείται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στο αστυνομικό τμήμα την ημέρα του ραντεβού είτε να υποβληθεί ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο φωτογράφο, ενώ η παραλαβή του νέου εγγράφου γίνεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες.