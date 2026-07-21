Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους δεν πρόλαβαν να εκδώσουν – Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές

Αρκετοί πολίτες που δεν έχουν ακόμη εκδώσει τη νέα αστυνομική ταυτότητα αναρωτιούνται τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τη χρήση των παλαιών δελτίων. Η απάντηση βρίσκεται στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 5441/30.09.2024, η οποία προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να παρατείνει τη συνολική ισχύ των παλιών ταυτοτήτων.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εξ αποστάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Έτσι, οι παλιές ταυτότητες στις οποίες τα στοιχεία αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου, οι παλιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Όσοι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

Για τις καθημερινές συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασής τους, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η μεταβατική αυτή περίοδος δόθηκε ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να αποκτήσουν τη νέα ταυτότητα, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στις συναλλαγές τους.

Η ίδια ρύθμιση καλύπτει επίσης τις Ταυτότητες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί νόμιμα και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.