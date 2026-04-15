Κρυφός κίνδυνος: Φυτοφάρμακα συνδέονται με έως και 150% αυξημένο κίνδυνο καρκίνου

Για δεκαετίες, η επιστήμη προσπαθεί να καταλάβει πόσο επικίνδυνα είναι τα φυτοφάρμακα για την υγεία, συνήθως εξετάζοντας μία ουσία τη φορά. Μια νέα μεγάλη μελέτη, όμως, αλλάζει αυτή την προσέγγιση και δείχνει ότι η πραγματική εικόνα είναι πιο σύνθετη — και πιθανώς πιο ανησυχητική.

Ερευνητές από διεθνή ιδρύματα ανέλυσαν δεδομένα από το Περού, συνδυάζοντας περιβαλλοντικές μετρήσεις, εθνικά μητρώα καρκίνου και μοριακές αναλύσεις. Στόχος τους ήταν να αποτυπώσουν την πραγματική, καθημερινή έκθεση των ανθρώπων σε πολλαπλά φυτοφάρμακα, όχι σε απομονωμένες χημικές ουσίες όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το βασικό εύρημα είναι εντυπωσιακό: σε περιοχές με υψηλή έκθεση σε φυτοφάρμακα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου ήταν έως και 150% αυξημένος. Η συσχέτιση αυτή δεν αποδεικνύει άμεσα αιτιότητα, αλλά είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αλλάξει τον τρόπο που οι επιστήμονες προσεγγίζουν το ζήτημα.

Γιατί στο Περού

Η επιλογή του Περού δεν ήταν τυχαία. Η χώρα συνδυάζει έντονη αγροτική δραστηριότητα, μεγάλη περιβαλλοντική ποικιλία και σημαντικές κοινωνικές ανισότητες. Αυτό την καθιστά ιδανικό «μοντέλο» για τη μελέτη της έκθεσης σε φυτοφάρμακα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένες κοινότητες —κυρίως αγροτικές και ιθαγενείς— εκτίθενται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, συχνά σε μείγματα έως και 12 διαφορετικών χημικών ουσιών. Και εδώ βρίσκεται μια κρίσιμη λεπτομέρεια: κανένα από τα 31 φυτοφάρμακα που μελετήθηκαν δεν έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό δείχνει το βασικό πρόβλημα της μέχρι σήμερα αξιολόγησης κινδύνου — εξετάζει τις ουσίες μεμονωμένα, όχι σε συνδυασμό.

Για να ξεπεράσουν αυτό το όριο, οι επιστήμονες δημιούργησαν λεπτομερείς χάρτες που δείχνουν πώς διαχέονται τα φυτοφάρμακα στο περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με περισσότερες από 150.000 καταγεγραμμένες περιπτώσεις καρκίνου. Έτσι εντόπισαν περιοχές όπου η υψηλή έκθεση συνέπιπτε με αυξημένα ποσοστά νόσου. Το πιο ανησυχητικό εύρημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η στατιστική συσχέτιση, αλλά το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα. Οι μοριακές αναλύσεις έδειξαν ότι τα φυτοφάρμακα μπορούν να επηρεάσουν βασικούς μηχανισμούς των κυττάρων, πολύ πριν εμφανιστεί καρκίνος.

Ο ρόλος του ήπατος

Το ήπαρ φαίνεται να παίζει κεντρικό ρόλο, καθώς είναι το βασικό όργανο που επεξεργάζεται τις χημικές ουσίες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έκθεση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων και την «ταυτότητά» τους — δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αλληλεπιδρούν. Αυτές οι αλλαγές είναι αθόρυβες και σταδιακές. Δεν προκαλούν άμεσα συμπτώματα, αλλά δημιουργούν ένα υπόβαθρο ευαλωτότητας. Με την πάροδο του χρόνου, ο οργανισμός γίνεται πιο ευαίσθητος σε άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η φλεγμονή ή οι λοιμώξεις.

Τα ευρήματα αυτά αμφισβητούν ευθέως την παραδοσιακή τοξικολογία, που βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχει ένα «ασφαλές όριο» για κάθε ουσία ξεχωριστά. Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι η ταυτόχρονη έκθεση σε πολλαπλές χημικές ουσίες —ακόμη και σε χαμηλές δόσεις— μπορεί να έχει σωρευτική επίδραση. Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μπορεί να επιδεινώνουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, φαινόμενα όπως το Ελ Νίνιο μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο χρήσης και διασποράς των φυτοφαρμάκων, αυξάνοντας την έκθεση σε ορισμένες περιοχές.

Η κοινωνική πλευρά του προβλήματος

Πέρα από τα επιστημονικά ευρήματα, υπάρχει και μια σαφής κοινωνική διάσταση. Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι αυτές που εκτίθενται περισσότερο, κάτι που εντείνει τις ανισότητες στην υγεία. Η έρευνα δείχνει ότι το περιβάλλον, η οικονομία και η υγεία είναι στενά συνδεδεμένα.

Η σχέση μεταξύ φυτοφαρμάκων και καρκίνου δεν έχει ακόμη αποδειχθεί πλήρως αιτιολογικά. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη για πιο προσεκτική χρήση, καλύτερη ρύθμιση και πιο στοχευμένες πολιτικές πρόληψης. Γιατί, τελικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ίσως δεν είναι αυτό που φαίνεται επικίνδυνο — αλλά αυτό που θεωρείται μέχρι σήμερα «ασφαλές».