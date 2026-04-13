Κυκλάδες: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου καταγράφηκε σε βίντεο - Τον άφησαν λιπόθυμο και αβοήθητο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία νησιού των Κυκλάδων ο βίαιος ξυλοδαρμός ενός παιδιού από συνομήλικούς του σε κοινή θέα σε πλατεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο περιστατικό ακραίας βίας καταγράφηκε από τα κινητά τηλέφωνα των δραστών όπου φαίνεται το θύμα να δέχεται μπουνιές και κλωτσιές στο σώμα αλλά και στο πρόσωπο. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών με τους δράστες να αδιαφορούν εγείρει σοβαρό προβληματισμό. Σημειώνεται ότι οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Στο εν λόγω βίντεο, ο νεαρός προσπαθεί να ξεφύγει από τη μανία της ομάδας των νεαρών ωστόσο εκείνοι έτρεξαν με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και συνέχισαν να τον χτυπούν βίαια. Από τα δυνατά χτυπήματα, το θύμα δεν άντεξε και κατέρρευσε ωστόσο οι δράστες συνέχισαν να τον χτυπούν βιντεοσκοπώντας τα πάντα.

Στη συνέχεια, αφού συνειδητοποίησαν ότι το παιδί είχε λιποθυμήσει, τον εγκατέλειψαν ανοήθητο στο σημείο και τράπηκαν σε φυγή. Το νέο σοβαρό περιστατικό παρουσιάστηκε από το Mega, και στο βίντεο ακούγεται να φωνάζουν «λιποθύμησε», γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, καταφέρνοντας να επαναφέρει τον ανήλικο και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για τον ξυλοδαρμό φέρεται να ήταν προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυξανόμενων φαινομένων νεανικής παραβατικότητας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας μεταξύ ανηλίκων.