Κυβερνητικές πηγές για νέο κόμμα Τσίπρα: Αμετανόητος και απαράλλαχτος παρά τη διαφήμιση

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», οι πρώτες αντιδράσεις από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ιδιαίτερα αιχμηρές, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό που «επανεμφανίζεται χωρίς καμία αλλαγή».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες».

Συνεχίζοντας, επισημαίνουν ότι «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις "ακάλυπτες" υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».