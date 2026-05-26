ΠΑΣΟΚ: Ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα - Πολυδιαφημίζεται ως «νέο» αλλά πιστοποιήθηκε πόσο παλιό είναι

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξης Τσίπρας, το οποίο φέρει την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

«Παλιό περιεχόμενο με νέο περιτύλιγμα»

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα» και τονίζεται πως τα αποκαλυπτήρια «πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που παρουσιάζεται ως νέο».

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για την πολιτική αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού, με αναφορές στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, τη φορολογική πολιτική και τις επιλογές της περιόδου διακυβέρνησής του.

Βολές για οικονομική και πολιτική πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σε ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, σχετίζονται με τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολιτικές αποφάσεις της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ασκεί κριτική και για την εκλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ιστορική ήττα και πολιτικές συνέπειες.

Αναφορές σε χρηματοδότηση κομμάτων

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ απαντά και στις αιχμές περί κομματικών χρεών, σημειώνοντας ότι έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του προς τις τράπεζες.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα και την επικοινωνιακή του δραστηριότητα.

Πολιτικό σχόλιο για το παρελθόν

Κλείνοντας, η ανακοίνωση παραθέτει πολιτικό σχόλιο που αναφέρεται στη διακυβέρνηση της περιόδου 2015–2019, κάνοντας λόγο για πολιτικές συνεργασίες και επιλογές που, όπως υποστηρίζεται, παραμένουν αντικείμενο κριτικής στη δημόσια συζήτηση.