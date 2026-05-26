Αλέξης Τσίπρας: Οι επτά δεσμεύσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», με στόχο να διαμορφώσει ένα νέο προοδευτικό όραμα για τη χώρα, παρουσίασε από το Θησείο ο Aλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι το κείμενο της διακήρυξης λειτουργεί ως «η δική μας πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μια πυξίδα προς ένα νέο όραμα και ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα», υπογραμμίζοντας τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.



Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις επτά βασικές δεσμεύσεις που συγκροτούν τον κορμό της ιδρυτικής πλατφόρμας, μιλώντας για την ανάγκη μιας «ηθικής Επανάστασης» και ενός σύγχρονου πατριωτισμού που θα θέσει, όπως είπε, «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και στην υποταγή του κράτους σε αυτή».

«Με τη σημερινή μας Διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιόν τους 7 βασικές Δεσμεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες του νέου κόμματος.

Πρώτη δέσμευση: Ζωή με αξιοπρέπεια

«Για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, για αξιοπρεπείς μισθούς, για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, για την Συμπερίληψη και την Ισότητα, για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+, για μια μεταναστευτική πολιτική που εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας», είπε.



Δεύτερη δέσμευση: Ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες

«Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος, για λογοδοσία παντού ισχυροποιώντας τους θεσμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε πολίτη, για ένα Κράτος εγγύησης της ασφάλειας των βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Τρίτη δέσμευση: Ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας

«Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση, για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη, για φορολογική δικαιοσύνη και μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, για σύγχρονους χρηματοδοτικούς θεσμούς και κανόνες στις τράπεζες», τόνισε.

Τέταρτη δέσμευση: Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία

«Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός, για αξιοπρεπείς αμοιβές σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές, για προσιτή οικονομικά στέγη στα νέα ζευγάρια, για να έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς όλα τα παιδιά της χώρας, για δωρεάν οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα, για δικαίωμα όλων στον Πολιτισμό και στήριξη των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας».

Πέμπτη δέσμευση: Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων

«Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά για τη ζωή: Το νερό, την τροφή, την ενέργεια, για Δίκαιη Μετάβαση στην Πράσινη οικονομία, για Ενεργειακή Δημοκρατία αντί της Ενεργειακής Ολιγαρχίας», πρόσθεσε.

Έκτη δέσμευση: Ψηφιακή Δημοκρατία και κυριαρχία

«Για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας, για ισχυρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και κυβερνοασφάλεια, για τεχνολογία, καινοτομία, και αξιοποίηση δεδομένων στην υπηρεσία και της κοινωνίας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Έβδομη δέσμευση: Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης

«Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, για μια Ελλάδα που προασπίζει την κυριαρχία της και πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και ασφάλειας κάνοντας ξανά το όνομα της στον κόσμο συνώνυμο της Ειρήνης, της Ελευθερίας της Δημοκρατίας» κατέληξε.

«Με αυτές τις αξίες απευθυνόμαστε σήμερα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, γιατί η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με δημοκρατία» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα.