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Λάρισα: Απείλησε να κάψει την πρώην σύζυγό του – Συνελήφθη 50χρονος

Αστυνομική επιχείρηση στήθηκε στη Φιλιππούπολη Λάρισας για την απελευθέρωση 45χρονης που φέρεται να απειλήθηκε από τον πρώην σύζυγό της.

Φωτογραφία αρχείου (Unsplash)
Φωτογραφία αρχείου (Unsplash)
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου στη Φιλιππούπολη Λάρισας, όταν 50χρονος φέρεται να απείλησε την 45χρονη πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr όταν ο άνδρας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε εντός του σπιτιού κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Η  αστυνομία επενέβη άμεσα και μετά από διαπραγματεύσεις ο άνδρας παραδόθηκε και συνελήφθη.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

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