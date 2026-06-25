Λάρισα: Απείλησε να κάψει την πρώην σύζυγό του – Συνελήφθη 50χρονος

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου στη Φιλιππούπολη Λάρισας, όταν 50χρονος φέρεται να απείλησε την 45χρονη πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr όταν ο άνδρας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε εντός του σπιτιού κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα και μετά από διαπραγματεύσεις ο άνδρας παραδόθηκε και συνελήφθη.



Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.