Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον όγδοο μήνα - Ζούμε από θαύμα και οι δύο»

Η Λένα Δροσάκη ήταν καλεσμένη στις Rainbow Mermaids και μίλησε για το πώς κατάφερε να φέρει στον κόσμο τον γιο της γιατί ήταν πολύ ρίσκο και κινδύνεψαν και οι δυο τους!

«Γέννησα στον όγδοο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο! Είναι ο χειρότερος μήνας, είναι επικίνδυνος και για τους δύο. Ζούμε από θαύμα. Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε ήταν πολύ... Δεν γέννησα κανονικά, πώς θα γινόταν, με καισαρική γέννησα. Δόξα τω Θεώ, η ζωή κέρδισε.

Και με συγκινεί πολύ που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση, γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση, κάπως έτσι. Το είχα προτείνει στον Αλέξανδρο (Μπουρδούμη) γιατί και ο μπαμπάς του είναι Τάσος, Αναστάσιος δηλαδή και είχα πει πολύ ωραίο όνομα, αλλά Αναστάσης, όχι Τάσος, ή οτιδήποτε. Ο γιος μας τώρα είναι πεντέμισι χρόνων».