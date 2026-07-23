Λούβρο: Άνοιξε ξανά η πινακοθήκη Απόλλων μετά τη ληστεία του αιώνα - Εντυπωσιακές εικόνες

Ανοιχτή για το κοινό είναι και πάλι από την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο, εννέα μήνες μετά τη ληστεία του αιώνα. Υπενθυμίζουμε ότι τα κλοπιμαία ξεπέρασαν τα 88 εκατομμύρια ευρώ, με τις αντιδράσεις για σοβαρές αδυναμίες στα μέτρα ασφαλείας του δημοφιλέστερου μουσείου στον κόσμο να είναι σφοδρές.

Οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να θαυμάσουν το πλούσια διακοσμημένο εσωτερικό της αίθουσας του 17ου αιώνα, με τις επιχρυσωμένες οροφές και τις ελληνικές τοιχογραφίες. Ωστόσο, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος δεν εκτίθενται πλέον εκεί, αλλά μεταφέρθηκαν σε άλλο, πιο ασφαλές σημείο του μουσείου, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό, που σημείωσε ότι αυτή είναι μία «ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς ξανά την υπέροχη αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση αυτής της αίθουσας».

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Η αίθουσα δημιουργήθηκε επί Λουδοβίκου ΙΔ΄ από τον αρχιτέκτονα Λουί Λε Βο και διακοσμήθηκε από τον ζωγράφο Σαρλ Λε Μπρεν με θέμα τον ήλιο, αποτελώντας αργότερα πηγή έμπνευσης για την Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες.

Η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ χαρακτήρισε την επαναλειτουργία της αίθουσας σύμβολο μιας νέας αρχής για το μουσείο, μετά από αυτό που περιέγραψε ως «τραύμα για ολόκληρο τον κόσμο», ενώ δεσμεύτηκε για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα μουσεία της χώρας.

