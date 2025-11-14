LSD: Νέα μελέτη δείχνει θεαματική μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης με μικρές δόσεις

Για πρώτη φορά, μια ομάδα ερευνητών παρακολούθησε συστηματικά την επίδραση του LSD σε ανθρώπους με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, σε πραγματικές συνθήκες. Για οκτώ εβδομάδες, 19 εθελοντές ακολούθησαν ένα πρόγραμμα λήψης πολύ μικρών δόσεων (μικροδόσεις) LSD δύο φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς η ένταση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων μειώθηκε θεαματικά και η θετική επίδραση φάνηκε να διαρκεί έως και έξι μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας.

Η νέα εποχή των ψυχεδελικών φαρμάκων

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η ιδέα ότι οι ψυχεδελικές ουσίες μπορεί να έχουν αντικαταθλιπτική δράση δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια, η ψιλοκυβίνη (το δραστικό συστατικό των «μαγικών» μανιταριών) έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών ερευνών που δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις ανθεκτικής κατάθλιψης. Ωστόσο, η πρακτική των μικροδόσεων, δηλαδή η λήψη τόσο μικρής ποσότητας ψυχεδελικού ώστε να μην προκαλεί αισθητές αλλαγές στη συνείδηση, παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητη επιστημονικά.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Neuropharmacology επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό. Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να καταναλώνουν ελάχιστες ποσότητες LSD στο σπίτι, ακολουθώντας σταθερό πρωτόκολλο. Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν όχι μόνο την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια αυτής της πρακτικής. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η βελτίωση στην ψυχική κατάσταση των συμμετεχόντων έγινε αντιληπτή ήδη μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες και διατηρήθηκε ως το τέλος του προγράμματος.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες

Πριν την έναρξη της θεραπείας, οι ασθενείς παρουσίαζαν μέσο σκορ 23,7 στη διεθνώς αναγνωρισμένη κλίμακα αξιολόγησης κατάθλιψης MADRS. Μετά από οκτώ εβδομάδες αγωγής με μικροδόσεις, ο δείκτης έπεσε στο 9,59 – μια μείωση σχεδόν 60%. Από τους 19 συμμετέχοντες, οι εννέα θεωρήθηκαν πλέον σε ύφεση, δηλαδή χωρίς ενεργά συμπτώματα κατάθλιψης.

Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες. Μόνο ένα άτομο αποχώρησε λόγω αυξημένου άγχους, ενώ η μελέτη ήταν η πρώτη που εξέτασε και τη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης μείωση άγχους κατά περισσότερο από 50% και περιορισμό της εμμονικής, αρνητικής σκέψης – ενός από τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης.

Η χρήση του LSD σε μικροδόσεις δεν σημαίνει «ταξίδι» ή ψευδαισθήσεις. Οι ποσότητες είναι τόσο μικρές, ώστε να μην προκαλούν αλλοίωση της αντίληψης. Ο στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ήπια οι νευροχημικοί μηχανισμοί που συνδέονται με τη διάθεση και τη δημιουργικότητα, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα του ατόμου. Παρόλα αυτά, η πρακτική παραμένει αμφιλεγόμενη, κυρίως γιατί μέχρι τώρα τα περισσότερα δεδομένα προέρχονταν από ανεπίσημες εμπειρίες χρηστών και όχι από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες.

Το μέλλον των ερευνών

Η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν – ή να διαψεύσουν – την αποτελεσματικότητα των μικροδόσεων ως εναλλακτικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Αν οι επόμενες μελέτες επικυρώσουν ότι η μικρές δόσεις LSD μπορούν να προσφέρουν σταθερή βελτίωση χωρίς κινδύνους, τότε ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.