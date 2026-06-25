Μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας - Ξεδιπλώνει το σχέδιο για κόμμα, ΔΕΘ και κάλπες

Άλμα προς το μέλλον επιδιώκει πλέον ο Αλέξης Τσίπρας. Αφήνοντας πίσω το παρελθόν, επικεντρώνεται στην οργάνωση του κόμματος του και κυρίως στο πρόγραμμα που θέλει να προετοιμάσει και να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).



Η σημερινή του συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, θα είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο που θα κινηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Απολογητική για τον πρώτο μήνα παρουσίας και την κατάθεση ενός οδικού χάρτη με πολιτικά χαρακτηριστικά.



Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή συνέντευξη αλλά και οι δύο επόμενες εκδηλώσεις. Η πρώτη αύριο Παρασκευή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου θα παρουσιάσει και επισήμως ο ίδιος τη «σκιώδη κυβέρνηση» του και το Σάββατο το πρωί με αφορμή την παρουσίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

Μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ





Στοχοπροσήλωση στα θέματα που αφορούν την ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με έμφαση στα νέα πρόσωπα και στο πολιτικό πλαίσιο που θα κινηθεί. Τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και σε σχέση με τα κόμματα του ευρύτερου χώρου της αντιπολίτευσης.



Είναι περισσότερο από εμφανές πως ο ίδιος δεν ασχολείται με τη δράση και την εσωτερική κατάσταση των άλλων κομμάτων. Είναι, επίσης , ξεκάθαρο πως δεν επιθυμεί να ταυτιστεί με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ ούτε και με τη φημολογία που επικρατεί εντός της Κουμουνδουρου ή της Χαριλάου Τρικούπη. Ισχυρό ήταν και το μήνυμα που εστάλη από τα πρόσωπα που τοποθέτησε ως τομεάρχες.



Το κέντρο βάρους είναι, πλέον, η ΕΛΑΣ και μονόδρομος η οργανωτική ολοκλήρωση και η άρτια προετοιμασία και για τη ΔΕΘ και για τις επερχόμενες εκλογές οπότε αυτές πραγματοποιηθούν. Δεν φέρεται διατεθειμένος να αλλάξει την απόφαση του για οποιαδήποτε συνεργασία με οποιαδήποτε κόμμα. Οι επαφές που υπάρχουν τις χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος και είναι σε αποκλειστικά ατομικό επίπεδο. «Και αυτό δεν αλλάζει» όπως σημείωνε δηκτικά στενός του συνεργάτης, συμπληρώνοντας πως»αλλιώς δεν θα δημιουργούσαμε ένα νέο κόμμα»…