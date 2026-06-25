To «όλον ΠΑΣΟΚ» στο Καλέντζι για τον Ανδρέα

Από την Αθήνα μέχρι το Καλέντζι η απόσταση είναι 257 χιλιόμετρα και ο χρόνος για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, στις πλαγιές του Ερύμανθου, περίπου τρεις ώρες.

Όσα χιλιόμετρα κι αν ήταν πάντως, όσες ώρες κι αν απαιτούνταν, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε περίπτωση να μη δώσουν το παρών για την εκδήλωση που διοργανώθηκε για τα 30χρονα του Ανδρέα Παπανδρέου.

Το όλον ΠΑΣΟΚ ταξίδεψε στο χωριό του Γέρου της Δημοκρατίας, από την πρωτεύουσα αλλά και τις γύρω περιοχές, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο και αλλού. Ο δε Νίκος Ανδρουλάκης είχε και κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις μέχρι αργά το μεσημέρι και έφτασε σχεδόν τελευταία στιγμή.

Στα πρώτα καθίσματα εθεάθησαν βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής μεταξύ άλλων οι Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γιώργος Παπανδρέου και Κώστας Σκανδαλίδης που ήταν μεταξύ των ομιλητών, Άννα Διαμαντοπούλου, Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Κουτσούκος, Πέτρος Παππάς, Νικόλας Φαραντούρης, Χριστίνα Σταρακά, Μανώλης Χνάρης, Παναγιώτης Γκανιάτσος, Κατερίνα Σολωμού, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Θανάσης Παπαδόπουλος, Απόστολος Κατσιφάρας, Θανάσης Πετρόπουλος, Παναγιώτης Δημόπουλος και αρκετοί ακόμη.

Όσο για τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλείας, όπως αποκάλυψε με φωτογραφία που ανέβασε, ήταν στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα συνοδευόμενος από τον γιο του, Βασίλη.

Δείτε τις φωτογραφίες

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined