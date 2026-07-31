Μέσα στο φως της καλοκαιρινής πανσελήνου και μπροστά σε εκατοντάδες θεατές, ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε τον «Γιάννη τον φονιά» στον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα. Η στιγμή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς η περιοχή συνδέεται άμεσα με την πραγματική ιστορία που ενέπνευσε τους στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Μια ερμηνεία με ιδιαίτερο συμβολισμό

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 30ής Ιουλίου, με τη συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη και του Μανώλη Μητσιά, στο πλαίσιο αφιερώματος στο έργο του Νίκου Γκάτσου.

Σε αντίθεση με όσα είχαν προηγηθεί στη συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, όπου το τραγούδι δεν ερμηνεύτηκε λόγω της γνωστής διαφωνίας για τα δικαιώματα, αυτή τη φορά ο Μητσιάς το τραγούδησε κανονικά, συγκινώντας το κοινό που παρακολουθούσε τη συναυλία.

Το τραγούδι που γεννήθηκε από ένα πραγματικό έγκλημα

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου μόνο τυχαία δεν ήταν. Λίγα χιλιόμετρα από τον ναό βρίσκεται το χωριό Πόθος Ηλείας, όπου σημειώθηκε πριν από δεκαετίες το πραγματικό έγκλημα που ενέπνευσε τον Νίκο Γκάτσο να γράψει τον «Γιάννη τον φονιά».

Το τραγούδι δεν γεννήθηκε από τη φαντασία του Νίκου Γκάτσου, αλλά από μια αληθινή οικογενειακή τραγωδία. Το 1960, στο χωριό Πόθος της Ηλείας, ο Θόδωρος δολοφόνησε τη σύζυγό του, Δήμητρα, όταν έμαθε για τη σχέση της με τον καλύτερό του φίλο. Το δράμα δεν τελείωσε εκεί.

Δύο χρόνια αργότερα, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Φρόσω, μην αντέχοντας το βάρος της απώλειας και των γεγονότων που σημάδεψαν τη ζωή της, έβαλε τέλος στη ζωή της, χαρίζοντας στο τραγούδι ακόμη πιο βαθύ και τραγικό συμβολισμό.

Η ιστορία μιας γυναικοκτονίας, που την εποχή εκείνη χαρακτηριζόταν ως «έγκλημα τιμής», μετατράπηκε από τον ποιητή σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, το οποίο έντυσε μουσικά ο Μάνος Χατζιδάκις.

Μετά την ένταση, το τραγούδι ακούστηκε ξανά

Η ερμηνεία ήρθε λίγες ημέρες μετά την ένταση που είχε δημιουργηθεί στη συναυλία στο Δίον, όταν, έπειτα από εξώδικο του Γιώργου Χατζιδάκι προς την εταιρεία παραγωγής, ο Μανώλης Μητσιάς περιορίστηκε στην απαγγελία των στίχων.

Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά τους διοργανωτές και όχι τον ίδιο τον ερμηνευτή. Έτσι, στον Επικούριο Απόλλωνα δεν υπήρξε κανένα εμπόδιο και ο «Γιάννης ο φονιάς» ακούστηκε ξανά ολόκληρος, σε μια βραδιά όπου ο τόπος, η ιστορία και η μουσική έμοιαζαν να ενώνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο.