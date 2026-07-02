Μαντόνα: Η μάχη με τη σήψη και το 48ωρο κώμα – «Μου ήταν τόσο δύσκολο να περπατήσω...»

Δύο χρόνια μετά τη σοβαρή περιπέτεια που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή, η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν διαγνώστηκε με βακτηριακή λοίμωξη, η οποία εξελίχθηκε σε σήψη.

Η διάσημη τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνώθηκε και παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για 48 ώρες, γεγονός που την ανάγκασε τότε να αναβάλει την πολυαναμενόμενη περιοδεία της.

«Μου ήταν τόσο δύσκολο να περπατήσω»

Μιλώντας στη Vogue Italia, η Μαντόνα περιέγραψε πόσο δύσκολη ήταν η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Όπως αποκάλυψε, ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις απαιτούσαν τεράστια προσπάθεια.

«Τηλεφωνούσα συνεχώς στον γιατρό μου και τον ρωτούσα πότε θα ξαναβρώ τις δυνάμεις μου, πότε θα νιώσω ξανά ο εαυτός μου και πότε θα μπορέσω να επιστρέψω στη σκηνή. Εκείνος μου έλεγε μόνο: "Βγες έξω στον ήλιο". Μου ήταν τόσο δύσκολο να περπατήσω από το σπίτι μου μέχρι την πίσω αυλή και να καθίσω στον ήλιο. Ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο», εξομολογήθηκε.

Το λούτρινο χταπόδι που της θυμίζει τη νοσοκόμα της

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαντόνα αποκάλυψε και την ιδιαίτερη ιστορία πίσω από ένα λούτρινο χταπόδι που κρατά πάντα δίπλα της.

Όπως είπε, το ονόμασε προς τιμήν της νοσοκόμας που τη φρόντιζε όσο βρισκόταν στη ΜΕΘ και η οποία, με την επιμονή και την αισιοδοξία της, της έδινε καθημερινά κουράγιο να συνεχίσει να παλεύει.

«Κοιμάμαι μαζί του κάθε βράδυ. Κάθε φορά που το βλέπω, θυμάμαι τη γυναίκα που μου έδωσε δύναμη και ελπίδα στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα παιδιά μου ήταν η δύναμή μου»

Η 67χρονη σταρ δεν έκρυψε ότι η οικογένειά της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάρρωσή της.

Όπως τόνισε, τα έξι παιδιά της ήταν η μεγαλύτερη πηγή δύναμης, καθώς δεν ήθελε να τα απογοητεύσει ούτε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να επιστρέψει στη σκηνή.

Λίγους μήνες μετά τη σοβαρή δοκιμασία, η Μαντόνα κατάφερε να επανέλθει και να συνεχίσει την περιοδεία της, αποδεικνύοντας ότι, παρά τη μάχη που έδωσε με τη σήψη και το 48ωρο κώμα, δεν έχασε ποτέ τη θέλησή της να επιστρέψει σε αυτό που αγαπά περισσότερο.