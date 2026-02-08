Μαρέβα Μητσοτάκη: Χειρουργείο μετά από ατύχημα στην Ιταλία – Ανάρρωση στο ΚΑΤ

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, υπέστη ατύχημα το Σάββατο (7/2) στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια ταξιδιού μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.



Η κυρία Μητσοτάκη μεταφέρθηκε την Κυριακή (8/2) στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκε επιτυχώς και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ και προϊστάμενο της Κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό. Οι γιατροί εκφράζουν αισιοδοξία για πλήρη αποκατάσταση.

