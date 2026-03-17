Μαρία Καρρά: Ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ η χήρα του Γιώργου Τράγκα για τα 13 εκατ. ευρώ

Η Μαρία Καρρά, χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, απολογήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μετά την απολογία της, η κυρία Καρρά αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ και με τον επιπλέον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το ποσό που της καταλογίζεται φτάνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2011-2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

«Έχουν αιτιολογηθεί οι απαντήσεις»

Μετά την απολογία της και την απόφαση των δικαστικών αρχών, ο Θεόδωρος Μαντάς, δικηγόρος της Μαρίας Καρρά, έκανε την εξής δήλωση: «Η κα Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».

Σημειώνεται ότι σε βάρος της είχε ασκηθεί δίωξη για ξέπλυμα χρήματος, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει επίσης φοροδιαφυγή και απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Η έρευνα συνδέεται με τη διερεύνηση της περιουσίας του δημοσιογράφου μετά τον θάνατό του το 2021, με τις αρχές να εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και οικονομικές δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδας.