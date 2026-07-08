Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Η καλή σχέση είναι και απόφαση και τύχη»

Η Μαριάννα Τουμασάτου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη νέα της εμφάνιση. «Όταν είσαι πιο υγιής, έχεις καλύτερη εικόνα. Γιατί το αδυνάτισμα μόνο του μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Είμαι πολύ καλά με τη βοήθεια των γιατρών μου. Το θέμα μου ήταν αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο ενδοκρινολόγος μου με οδήγησε βήμα το βήμα, με μετράει, με σηκώνει…

Τα ορμονολογικά, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά στις γυναίκες, αν υπάρχει μια κληρονομικότητα όπως εμένα από τον παππού μου, τελείωσε, δεν θέλει πολύ. Από μια ηλικία και μετά έτσι και αλλιώς πρέπει να τσεκάρουμε αν θέλουμε να έχουμε μια ήρεμη διαδρομή στα χρόνια. Πάντα φαινόμουν στην κάμερα πιο πολλά κιλά από ό,τι είμαι. Σε μένα είναι λίγο ακραίο. Είναι και το σχήμα του προσώπου, μάλλον, αλλά έχω και πλάτες και δείχνει ότι είμαι μπαμπάτσικια. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω και πιο καλά, αναπνέω καλύτερα, δεν υπάρχει βάρος στο στήθος, είμαι σε πολύ καλή φάση».

«Στόχος μας είναι πάντα να συναντιόμαστε»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός πως εκείνη και ο άντρας της, Αλέξανδρος Σταύρου, φροντίζουν πάντα να είναι παρόντες στο ραντεβού της σχέσης τους. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν. Μόνο να του κάνουμε κακό να τον φοβήσουμε και να φαίνεται ότι άλλαξε, δεν έχει αλλάξει. Μας έχει κάνει το χατήρι, είτε γιατί το θέλει, είτε γιατί μας φοβάται. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα, αυτό που αγάπησε σε μένα ο άντρας μου, αυτό που αγάπησα σε εκείνον, ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που εξελίσσεται, εξακολουθώ να αγαπώ και αυτό που εξελίσω, με εξακολουθεί να αγαπάει. Εάν πάψω να είμαι αυτό, θα πάψει και να με αγαπάει.

Έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Ο Αλέξανδρος είναι πιο αργός στους ρυθμούς του, γιατί είναι πιο εν τω βάθει η σκέψη του, η δική μου είναι πιο φυρουλί φιρουλά και είναι πολύ γρήγορη και άμεση. Δηλαδή δεν θα τα συνδυάσω τόσο καλά όπως ο Αλέξανδρος. Έχει μια πιο δομημένη σκέψη. Τα πράγματα θα γίνουν πιο κοντά σε αυτό που έχει πει, παρά πιο κοντά σε αυτό που έχω πει. Κάποιες φορές ναι πέφτω έξω, γιατί η ταχύτητα το έχει αυτό και γι’ αυτό συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Αλλά κάποια στιγμές που η δική μου ταχύτητα είναι του φωτός και η δική του η άργητα είναι ιδιαίτερη, εκεί πια λέμε έλα κάπως θα συναντηθούμε, γιατί ο στόχος μας είναι πάντα να συναντιόμαστε. Να είμαστε πάντα παρόντες στο ραντεβού αυτής της σχέσης. Η καλή σχέση είναι και απόφαση και τύχη».