Γιώργος Παπαθεοδώρου: «Ο Σινάτρα ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, αλλά και μεγάλο κάθαρμα»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Sinatra Eternity» που παρουσιάζει τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τον μεγάλο καλλιτέχνη που είχε πολλά τρωτά σημεία στον χαρακτήρα του.

«Ο Σινάτρα θεώρησε ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει η φωνή του. Κάπνιζε πάρα πολύ, έπινε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή οι φωνητικές του χορδές δεν άντεξαν, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που τραγούδαγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ήταν λογικό κάπου να κουραστεί. Νομίζω ήταν πολύ επιρρεπής στο σεξ και στη Μία Φάροου. Και πιστεύω ότι η διαφορά με την Άβα Γκάρντνερ ήταν αυτή. Εκεί την πάτησε, δεν ήταν απλό σεξ, υπήρχε συναίσθημα. Και φυσικά και στην ίδια υπήρξε αυτό. Και γι’ αυτό τράβαγε ο ένας τον άλλον από τη μύτη».

Η σχέση του Σινάτρα με τη μαφία

«Στην ταινία θα δείξω και την κακή πλευρά του Σινάτρα. Θα δείξω ότι ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, χόρευε, έπαιζε, τραγουδούσε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μεγάλο κάθαρμα. Ουσιαστικά τότε στηνόταν το Λας Βέγκας, πάνω στον Σινάτρα στήθηκε. Ήταν το μεγάλο όπλο της μαφίας. Τράβαγε τον κόσμο και διαφήμισε το Λας Βέγκας που πριν τι ήταν, κροταλίες είχε.

Η μαφία έφυγε και πήγε στον τζόγο. Εκεί λοιπόν ο Σινάτρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Σινάτρα γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ και γνώριζε τέτοιους ανθρώπους. Ήταν ένα παιδί από την Ιταλία, δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια, πολυτάλαντο, το αρπάξανε».