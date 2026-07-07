Θεοδώρα Τζήμου: «Δυσκολεύομαι να ενηλικιωθώ, γι’ αυτό κάνω και ψυχοθεραπεία»

Η Θεοδώρα Τζήμου μίλησε για τα όρια που βάζει στους άλλους ανθρώπους, αλλά και για το πώς είναι η ζωή στα 52 χρόνια! «Αν και δεν μου φαίνεται, βάζω πάρα πολλά όρια στους γύρω μου. Το κάνω όμως με έναν τρόπο που νομίζεις ότι δεν τα έχω βάλει», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ.

Ο χρόνος που περνά

«Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να με απασχολεί ο χρόνος που περνά από πάνω μου. Κατά διαστήματα, μου συμβαίνει πάρα πολύ. Όμως δεν το αφήνω να με καταβάλει, να γίνεται πρώτο ζήτημα στη ζωή μου. Οι ηθοποιοί έχουμε μια πολύ διαφορετική σχέση με την ηλικία. Η ενέργεια που έχει ένας ηθοποιός δεν συμβαδίζει με την κοινωνική του ηλικία. Οπότε αυτό κάπως δυσκολεύει και καμιά φορά νιώθω λίγο σαν UFO. Σαν να χρειάζεται κάποιος να μου πει, ξέρεις, Θεοδώρα, είσαι 52. Συντονίσου!

Κάποιες φορές όλο αυτό μου δημιουργεί και λίγη θλίψη, αγωνίες. Παλεύω με όλα αυτά, όπως όλοι μας.

Δεν συνειδητοποιώ την πραγματική μου ηλικία κι αυτό έχει μια καλή πλευρά, αλλά και μια δύσκολη. Δυσκολεύομαι να ενηλικιωθώ! Ακριβώς για αυτό κάνω και ψυχοθεραπεία, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω αποφασίσει να κάνω για τον εαυτό μου, να τον βοηθάω και να τον φροντίζω».

Ο θάνατος

«Με τρομάζει η ιδέα του θανάτου. Ο θάνατος είναι αιτία απώλειας. Δεν είναι αυτονόητο ότι ζει κανείς. Και όχι μόνο εγώ που είμαι 52, αλλά και ένα μωρό ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην υπάρχει. Ο θάνατος είναι εκεί και περιμένει. Από αυτόν θα περάσουμε όλοι κάποια στιγμή. Αλλά είναι και μια νομοτέλεια. Η ζωή δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε ο θάνατος. Είναι ένα κατεστημένο το οποίο, αν το αντιμετωπίσεις ως την απόλυτη ησυχία και την απόλυτη κανονικότητα του όλου που μας περικλείει, δεν έχει αρνητικό πρόσημο».