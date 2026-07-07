Άννα Βίσση: Για clubbing στην Ίμπιζα

Nightlife και διακοπές στην Ίμπιζα απολαμβάνουν η Άννα Βίσση με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα και την παρέα τους. Οι δύο φίλες και συνεργάτιδες το διάσημο club Ushuaïa Ibiza και διασκέδασαν σε έναν πριβέ χώρο.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Η Βίσση ανέβασε stories από τη νυχτερινή της έξοδο τα led γυαλιά που φορούσαν και τους έδιναν μια space και AI εμφάνιση! Στα decks βρίσκονταν και έβαζαν μουσική μερικά από τα κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής όπως οι David Guetta, Afrojack και DJ Levi.