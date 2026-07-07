LIFE Άννα Βίσση Showbiz

Άννα Βίσση: Για clubbing στην Ίμπιζα

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή παρέα με τη Δήμητρα Κούστα.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
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Nightlife και διακοπές στην Ίμπιζα απολαμβάνουν η Άννα Βίσση με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα και την παρέα τους. Οι δύο φίλες και συνεργάτιδες το διάσημο club Ushuaïa Ibiza και διασκέδασαν σε έναν πριβέ χώρο.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Η Βίσση ανέβασε stories από τη νυχτερινή της έξοδο τα led γυαλιά που φορούσαν και τους έδιναν μια space και AI εμφάνιση! Στα decks βρίσκονταν και έβαζαν μουσική μερικά από τα κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής όπως οι David Guetta, Afrojack και DJ Levi.

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