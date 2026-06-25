Λίγους μήνες πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση αποφάσισε να ανανεώσει εντυπωσιακά την εικόνα της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Λονδίνο για γυρίσματα και πρόβες, αποκάλυψε μέσα από τα social media το ολοκαίνουργιο hair look της, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της και συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια.

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Το νέο hair look που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Άννα Βίσση αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της και υιοθέτησε ένα μοντέρνο bixie κούρεμα με έντονο όγκο, μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς. Το νέο της look, που επιμελήθηκε ο hair stylist Πάνος Παπανδριανός, χαρίζει έναν ακόμη πιο δυναμικό και ροκ χαρακτήρα στην εικόνα της, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Στο Λονδίνο για τη μεγάλη παραγωγή

Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στα Alva West Studios στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί γυρίσματα και πρόβες για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Μέσα από backstage φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την προετοιμασία της εντυπωσιακής παραγωγής.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να ανέβει σε μια σκηνή 360 μοιρών, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αλλά και νεότερα τραγούδια της. Με το νέο της look και την προετοιμασία να βρίσκεται στην τελική ευθεία, η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει.